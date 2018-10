CONFIRMAN CANCELACIÓN DE VISITA DE STAFFER DEL SENADO DE EE.UU

La presidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kithy Monterrey y el exembajador nicaragüense Bosco Matamoros confirmaron la cancelación de la visita de los staffer del Senado y el jefe de gabinete del comité de relaciones exteriores de Estados Unidos, Caleb Mc Carry. “Hoy me llamaron de la Embajada Americana para decirme que había sido ‘pospuesta’ fue la palabra que utilizaron. Obviamente está suspendida. Voy a esperar si nos informan oficialmente las razones”, aseguró Monterrey. Los representantes del Senado de Estados Unidos, y el jefe de gabinete del comité de relaciones exteriores, se iban a reunir no solo con opositores, sino que también con el sector privado y representantes del gobierno y el mismo Presidente Daniel Ortega, sin embargo esta visita se canceló. “Eran funcionarios del Senado… La cancelación de una visita con las expectativas que se había levantado para Nicaragua, y de esa forma mi primera conjetura sería que no hay condiciones para que se efectué esa visita aquí en Nicaragua, y es una razón más para pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal”, dijo el ex diplomático. “Desafortunadamente aquí en Nicaragua parece que vivimos en una fuga permanente, vivimos prisioneros de nuestras ilusiones, creemos que la realidad es lo que queremos nosotros y no es lo que realmente está ocurriendo, que es que tenemos una relación de crisis con Estados Unidos”, comentó Matamoros.

