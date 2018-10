ESTADOS UNIDOS DEPORTA A 37 NICAS

3:44 a.m.

Un total de 37 nicaragüenses fueron deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, los que arribaron a nuestro país la tarde ayer miércoles. Los deportados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, por autoridades de la Policía Nacional, Ministerio de la Familia y el Ministerio de Salud, estos recibieron alimentos y artículos de aseo personal. "Yo entré legalmente a los cinco años lo que ha pasado es que las leyes han cambiado muchísimo, no es porque seamos nuevos o la gente haya hecho algo mal, simplemente a la gente la están parando manejando, los cogen presos, les piden los papeles y si te ven latino o de otro país te detienen", afirmó María Aragón a medios oficialistas. Me fui hace trece años y todo era más tranquilo, ahora el presidente (Trump) por ninguna razón quiere a los migrantes, las leyes son más duras y regresamos felices a seguir adelante con nuestras familias", dijo Alfredo Dolmus. *Foto: Carlos Cortez / El 19 Digital

