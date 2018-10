COSEP NO PRESENTÓ SU PROPUESTA DE INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no presentó su propuesta para el incremento del salario mínimo que se tenía prevista para este jueves en la quinta sesión de la mesa de discusión. Freddy Blandón, asesor legal del COSEP, argumentó que por mandato del consejo directivo no presentaron ninguna propuesta porque ellos tiene un “compromiso con el país. En las últimas posiciones editoriales que ha presentado el licenciado Aguerri, nosotros en el 2017 nos enfatizamos nuestra ruta de trabajo en tres grandes temas: la facilitación, la inversión y la productividad, que son acciones que tienen que estar medidas e íntimamente relacionadas con las decisiones que se tomen en esta mesa”. “Una decisión de salario mínimo está vinculada con la estabilidad macroeconómica, está vinculada con la productividad… entonces no vamos a tomar ninguna decisión mientras nuestro consejo directivo, mientras nuestros órganos todavía no revisen y analicen a profundidad para presentar una propuesta que permita garantizar lo que ya el Fondo Monetario (Internacional) ya anunció oficialmente que tuvimos un desempeño económico en el 2017 positivo y el del 2018 igualmente debe ser positivo”, dijo Blandón. “No nos hemos atrasado, estamos en el marco que la ley establece, este salario mínimo entra en vigencia el 1 de marzo del 2018, significa que tenemos tres negociaciones todavía en la agenda para poder este acuerdo tripartito. No es asunto de suma y resta, no habría necesidad de convocar a tantos actores sociales”, agregó. Por su parte, otros sectores que participan en la negociación del salario mínimo se mostraron molestos, pues consideran que el COSEP se está aprovechando de la situación. “No hay propuesta, nos vamos para no crear mayores expectativas, pero las expectativas ya están en el mercado, los precios se incrementaron, el queso ya subió a 70, bien gracias, y esos son los mismos empresarios que le suben, el huevo ya subió. Esta táctica ahora dicen que van a estudiar lo que les dejó el Fondo, y aquí el Fondo viene todos los años, el año pasado vino y trajo las mismas medidas, hay que ver lo del INSS, hay que ver la productividad, hay que ver lo del empleo, pero nunca dicen que hay que ver lo de los salarios”, expresó Luis Barbosa, representante de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST). “Ellos se están aprovechando, nosotros creemos que la próxima semana deben de traerlo, de no hacerlo nosotros también vamos a exigirle al gobierno que tomemos la decisión… En este país hay producción y productividad, lo que ha faltado es la tecnología que los empresarios se niegan a traer”, agregó Barbosa. El COSEP tiene hasta el primero de marzo para presentar una propuesta para el incremento del salario mínimo.

