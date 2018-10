DICTAMINAN PAQUETE DE REFORMAS ENERGÉTICAS

Este jueves la Comisión de Infraestructura y de Servicios Básicos de la Asamblea Nacional dictaminó el paquete de Reformas Energéticas que reducen gradualmente el subsidio energético y las exoneraciones del IVA. Los dos diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que pertenecen a dicha comisión se abstuvieron de firmar el dictamen, pues aseguran que el paquete de reforma tenía que ser ampliamente consultado, debatido y analizado. “Se firmó el dictamen por mayoría, solamente dos diputados no firmaron. Ellos van a reunirse para estimar sus consideraciones porque aquí no las presentaron, sólo dicen que se van a reunir su bancada para poder dar las consideraciones en el caso”, dijo Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional. “Nosotros no firmamos el dictamen porque es algo que debe estudiarse con calma, esto no es en carrera. Nosotros tenemos una institución política que es responsable y que está haciendo el estudio correspondiente para ver cuál es la decisión final que se va a tomar en este tema. Somos una bancada y las decisiones se toman colegiadas”, explicó Jimmy Blandón, diputado del PLC.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!