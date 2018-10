RETIRADOS DE EPS EXIGEN CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE PAZ

8:18 a.m.

Un grupo de exmilitares se presentaron a 100% Noticias para anunciar una marcha que se realizará este 22 de febrero con el fin de demandar el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1990.“Puntualmente, queremos que el gobierno de Nicaragua, nos reconozca los años trabajados al ejército popular sandinista. Queremos que el gobierno nos cumpla de una vez por todas, la titulación de las propiedades en mano de los compañeros militares en retiro”, dijo Ricardo Jiménez, retirado de EPS. “El tercer punto que hemos tocado con la mesa de negociación durante 6, 5 meses con el gobierno y no nos ha dado respuestas, es la atención médica especializada de los compañeros que están crónicos que son nuestros miembros de la Gran Alianza Nacional”, agregó Jiménez. Por su parte, Julio Rodríguez, retirado de EPS expresó que “nosotros iniciamos esta lucha, el 22 de agosto del 2017 en una primera marcha, posteriormente realizamos otra marcha el 12 de septiembre, ya llevamos aproximadamente 5 meses en una mesa de trabajo con una comisión del gobierno”.Según los denunciantes, las expectativas no han sido buenas, ya que el gobierno no ha cumplido con lo que han planteado en diferentes ocasiones y por ello se sienten obligados a asistir a dicha marcha próximo jueves 22 de febrero. Los exmilitares de la alianza Germán Pomares Ordoñez, exigen el pago de pensiones, titulación de tierras, y entrega de medicinas.