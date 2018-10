PARTIDO CONSERVADOR A FAVOR DE REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL

El directorio nacional del Partido Conservador, está a favor de reformas profundas al sistema electoral del país que conlleven al respeto de la institucionalidad y la democracia en Nicaragua. El presidente del Partido Conservador (PC), Alfredo Cesar, dijo que más que un diálogo nacional, se necesita un consenso entre las distintas fuerzas políticas para impulsar una reforma profunda al sistema electoral.“En primer lugar el Partido Conservador, siempre favorece el diálogo como la opción civilizada, no violenta, para resolver los problemas de un país y en general, es un principio que nosotros defendemos porque apoyamos la evolución de las cosas como conservadores y eso se da conversando, platicando, dialogando”, manifestó el político. “En el caso de Nicaragua los diálogos nacionales no han servido para nada porque no producen soluciones sino que han sido utilizados por los gobiernos para “decir que están hablando”, y entonces tirar una serie de cortinas de humo y eso no produce resultados”, Agregó. Por otro lado, Cesar dijo que como partido no descartan otras opciones, “está planteada la reforma integral del sistema electoral con ayuda y facilitación de la OEA y eso no necesita un dialogo nacional, necesita un acuerdo entre los partidos políticos legalmente constituidos que son los que contienden en la campaña electoral y otras formas que se pueden hacer, para eso están las instituciones, está la Asamblea Nacional, está el Consejos Municipales, etc”. “Cualquiera de todas esas formas no violentas que impliquen diálogo, negociaciones, es la forma correctas de hacer las reformas que el país necesita, tanto en el sistema electoral como en los demás poderes del estado”, añadió.El PC votó en contra de las reformas electorales que le quitaron el poder al presidente del CSE, Roberto Rivas y que le fueron transferidas al vicepresidente del Tribunal Electoral.