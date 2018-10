SISMOS ESTÁN CONCENTRADOS EN BARRIOS ORIENTALES DE LA CAPITAL

El geólogo Eduardo Mayorga, indicó que la sismicidad registrada en los últimos días en la capital es similar a la ocurrida en el año 2016. La microsismicidad inició desde el día viernes, hubo siete sismos y todos tuvieron el mismo epicentro, dijo el experto. “(Hay una) microsismicidad de sismos de magnitudes muy pequeñas pero que por ser de poca profundidad son percibidos. El área donde se están percibiendo es en los barrios orientales, como la Nicarao, Don Bosco, Rubenia, La Fuente, el mercado Roberto Huembes, La 1° de Mayo, esas zonas de Managua es donde se están percibiendo los sismos. Y hay en la parte Oeste de Managua, por ejemplo Linda Vista, Loma Linda; o en la parte Este de Managua por ejemplo Las Américas ya la sismicidad no se siente”, explicó Mayorga. El geólogo recomendó estar atentos a las recomendaciones de las autoridades, pero también a mantener la calma, pues estos sismos son parte de la naturaleza. “Hay que estar pendientes a las orientaciones del Ineter y Sinapred. Debemos estar conscientes que estos son fenómenos de la naturaleza, que han existido en el planeta desde antes que existiésemos como especie humana, va a desaparecer la especie humana y va a continuar ocurriendo. Debemos acostumbrarnos a este tipo de fenómenos naturales, pero tomando las medidas de precaución respectivas. Managua no se va a hundir, el suelo no se va a abrir no se va a tragar a nadie”, dijo. Don Eduardo señaló que por la cantidad de temblores que se concentran en un mismo punto, a esto sí se le puede calificar como enjambre sísmico, “el sismo es una respuesta al movimiento de las fallas, cuando se da la ruptura, se da la liberación de energía que es el sismo. Un enjambre es mucha sismicidad en un lapso de tiempo reducido y la sismicidad concentrada en un área muy pequeña, sí se puede definir como un enjambre sísmico localizado en un sector de barrios orientales de Managua” Por último, el especialista aclara que no se puede predecir si este enjambre sísmico en Managua pueda ser la antesala de un terremoto, pues “no ha habido nadie y no lo hay en el mundo en este momento alguien que haya podido predecir algo relacionado a la sismicidad, puede ser que continúe o puede ser que concluya o no con un terremoto. No hay cómo predecir un terremoto”.

