REVELAN MANSIÓN DE ROBERTO RIVAS EN ESPAÑA

El semanario Confidencial reveló este lunes en una publicación, la mansión del magistrado electoral y presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas Reyes en España.Esta lujosa mansión está valorada en 9 millones de euros (unos 342 millones 415 mil 800 córdobas) y mide 1,545.00 m2, en parcela de 3,092.00 m2 y con jardín de 2,600.00 m2 y en estos días se finiquitaría una venta del inmueble, según la publicación periodística.El inmueble está ubicado en una zona exclusiva de Madrid, cerca del aeropuerto de barajas y también el estadio Santiago Bernabéu. La propiedad es de la sociedad INVERSIONES GENERALES STINRO, que es propiedad familiar del magistrado Rivas.Según la Inmobiliaria, la mansión cuenta “una ubicación privilegiada dentro del parque en donde la parcela en altura sobre las demás provee de unas espectaculares vistas y lo que es más importante una privacidad única. Este independiente, único en la colonia, y también en el lujo de la capital, posee una gran comodidad, ya que sus tres plantas están muy bien distribuidas en zonas distintas, comunicadas por un ascensor y con seguridad interna individual con estancias protegidas individualmente por códigos. La casa está muy bien conservada y es muy luminosa. El amplio y magnifico jardín, está distribuido en zona de recepción para personas y coches, pabellón de invitados y de descanso, zona ajardinada, piscina y zona de servicio independiente de la casa principal. La comunicación es inmejorable, en sus proximidades se pueden encontrar, centros comerciales (Corte Inglés, Hipercor, Arturo Soria Plaza, etc..), parques (Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta Molinos, Marques Suanzes, etc.), club deportivos ( Centro Deportivo los Prunos AQA, Club de Golf Olivar de la Hinojosa,etc.), colegios (Liceo Frances, San José del Parque (Maristas), Colegio Bristol, Santa María de la Hispanidad, etc.), recintos feriales, etc. Con salida directa a M-30 y M-40, y a 5 min. del centro de Madrid y del aeropuerto.Una oportunidad para vivir en la zona residencial urbana más lujosa por excelencia de Madrid”.Les dejamos el video que está disponible precisamente en el YouTube de la inmobiliaria Gilmar Consulting Inmobiliaria de Madrid, que comercializa en el residencial Conde Orgaz este único chalet independiente.

