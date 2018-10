DENUNCIAN AMENAZAS DE MUERTE CONTRA JOVEN DEL POLÉMICO ADIÓS

La semana pasada estalló en las redes sociales el caso del polémico adiós, donde la joven Valery Moraga, estudiante de sicología, reclamó a un vigilante de un restaurante de comida rápida y a la gerencia por la forma que el guarda de seguridad le dijo adiós, que ella lo consideró como morboso. La joven publicó el video en su página de Facebook el pasado 7 de febrero, tratando de denunciar lo que ella consideró un supuesto acoso. Pero todo se le revirtió cuando la atención de los nicaragüenses se centró en la forma de cómo la joven se refirió al vigilante y sonó clasista, al decirle que su trabajo era cuidar carros y cuidar que nadie robara y no decir adiós a desconocidos. Pero eso no quedó ahí, pues ahora la joven recibió amenazas de muerte para ella y su familia, lo que ya es considerado como un delito, que es condenado en nuestra legislación penal. La madre de Valery, la señora Martha Moraga, habló sobre este tema en el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau que transmite 100% Noticias. “Me expongo siempre pidiendo que esta ola de situaciones paren, porque se han pasado los límites en este caso. Yo quiero públicamente pedir disculpas en esta ocasión por eso que hizo mi hija, tal vez no lo pensó, no lo midió… Pido disculpas a la persona que fue sujeto de esto, si es eso un alivio”, dijo Moraga. La madre de la joven contó que su hija se dirigía al local y el guarda de seguridad le dijo ‘adiós’ lo que Valery sintió como un acoso por lo que entró al restaurante a buscar al supervisor. “Desde la noche que se dio el acontecimiento el teléfono de mi hija no paró, una sobre otra, y otra llamada, acosando, luego pasó al día siguiente y las redes se volcaron en contra de ella, fueron subiendo con insultos a ella, palabras soeces. Había acosos de ‘que se mate, morite, matate’; y ayer en la noche recibimos un mensaje de una persona que nos dice que hay un individuo que vive cerca de donde nosotros vivimos, que da dirección de mi casa y que él insta de esta manera: ‘Vamos a ir a romperle el… como se merece’, está instando a otras personas a que vayan a darnos nuestro merecido”, denunció la señora que menciona como responsable a alguien llamado Isaías Manzanares. “No puedo yo como madre responsable quedarme de brazos cruzados. La situación se va tornado cada día más grosera, cada día sube en vez de bajar. Están atentando contra la vida de un ser humano, nadie tiene derecho o a ajusticiar”, dijo preocupada la madre de Valery. “Una de mis hijas me está suplicando que cierre mi Facebook porque están agarrando imágenes mías para empezar a hacer los famosos memes, las famosas burlas, porque parece que para el público lo que hace una madre en defensa de una hija que en este momento no puede venir a dar declaraciones es un motivo de burla, nadie lo ve con el aspecto que tiene. Viene su mamá a dar la cara y ¿eso es motivo a burla?”, expresó doña Martha. “Valery está bajo un tratamiento, la doctora recomendó que descanse, que deje pasar toda esta situación y que luego en familia tomemos decisiones. No queríamos nosotros exponernos de esta manera, no era el propósito, solo se cometió un error de subirlo, y de la parte que ella le dijo al señor de seguridad y no era para que tuviera esta evolución” Doña Martha señala a va a seguir con las vías legales para denunciar a las personas que han amenazado a su hija y demás familia. Mira las declaraciones completas de la señora Martha Moraga en el progama 100% Entrevistas:

