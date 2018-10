ALIADOS FSLN: “RIVAS SIEMPRE HA TENIDO PLATA”

Lee más: REVELAN MANSIÓN DE ROBERTO RIVAS EN ESPAÑA

Tras conocerse de una lujosa mansión valorada en 9 millones de euros, ubicada en una exclusiva zona de Madrid capital de España, cuyo propietario es el magistrado Roberto Rivas, los diputados del Parlamento Centroamericano y aliados del frente sandinista, afirmaron que el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), siempre ha tenido “plata”. Los diputados sandinistas explicaron que Rivas quien gana 60 mil dólares al año, es dueño de grandes haciendas cafetaleras y manifestaron que a este no se le puede criticar cuando no hay ninguna acusación o causa formal en su contra. “Yo no conozco la mansión, solo fotos, sin embargo creo que se olvidan que el magistrado Rivas es desde hace muchos años un fuerte cafetalero, creo que exporta alrededor de 20, 30 mil quintales de café anuales y eso sería mucha plata. Yo no estoy defendiendo a nadie, sino que yo me guío por los hechos”, expresó Jaime Morales Carazo, diputado del Parlacen.“Me asustara de alguien que andaba con un carretón vendiendo eskimo y ahora apareciera con mansiones, millonario pues. Pero alguien que ha tenido siempre, creo que no es de asustarse”, comentó Élida Galeano, diputada del Parlacen. Sin embargo, aunque el Contralor Luis Ángel Montenegro, explicó que no hay méritos para investigar a Rivas, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jamileth Bonilla, cree que debe abrirse una investigación en contra de este funcionario. “De lo que se trata ahora en la década en que vivimos es que esos recursos sean habidos transparentemente y que no halla la más mínima sospecha o duda de que se están obteniendo por vías ilícitas”, indicó Bonilla. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas, señalado de cometer actos de corrupción y violación de los Derechos Humanos.

