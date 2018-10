ASÍ SERÁ EL PARQUE AUGUSTO C. SANDINO

3:26 a.m.

Una pirámide de cristal será erigida en Nicaragua para honrar a Augusto C. Sandino, considerado Héroe Nacional en nuestro país.Así lucirá el nuevo Parque Agusto C. Sandino La pirámide, que es construida en Managua, será inaugurada el próximo 18 de mayo con motivo del aniversario número 123 del nacimiento de Sandino (1895-1934), anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.La estructura, de 21 metros de alto y con armazón de acero, será el elemento dominante del Parque Natural Augusto C. Sandino, que está en proceso de construcción y que tendrá 1,2 hectáreas de extensión. A su vez la pirámide servirá como sala de exposiciones y conferencias.El parque también contará con una "fuente interactiva" de colores y con forma de estrellas, así como con senderos naturales, jardines, árboles, senderos y un museo alegórico al héroe nicaragüense.