AGUERRI PIDE RENUNCIA DE ROBERTO RIVAS

7:54 a.m.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri aseguró que lo más sano para el país es que Roberto Rivas Reyes renuncie a su cargo como magistrado electoral. Aguerri expresó que al país le conviene más esta renuncia, que estar opinando sobre las mansiones y jets del magistrado sancionado por corrupto y violador de Derechos Humanos por parte de Estados Unidos. “Meterme al tema de la mansión, del carro o del avión, creo que más importante que eso, es ver la encuesta, lo que dice la gente, lo que la ciudadanía está planteando. Nosotros hemos dicho que lo que al país le conviene es que el señor renuncie”, dijo el dirigente empresarial.Aguerri coincidió con otros empresarios, como César Zamora de que Rivas no está proscrito en el país para hacer negocios e invertir el dinero que le devolvieron los bancos. Los que tienen restricciones de negociar con Rivas son los estadounidenses y no los nicaragüenses. “Tiene que haber un cuidado de parte de las personas que quieran hacer negocios con él, y especialmente si estos son americanos, de que esto no signifique una afectación para ellos ante las autoridades americanas”, señaló.

