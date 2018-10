40 CÓRDOBAS DE MÁS PAGARÁN LOS DE 150 KW

El empresario Cesar Zamora aseguró este miércoles que la afectación para los subsidiados en el rango de 150 kilovatios, será de 40 córdobas mensuales que corresponde al 1% del salario mínimo del sector agrícola. El empresario también comentó, que lo que se destinaba a la distribuidora de energía por el tema de los subsidios antes de esta reforma, era al menos 100 millones de dólares, debido a que el estado asumía el tema del subsidio a través de la tarifa.En este sentido hay un excedente que dispondrá el gobierno de Nicaragua, el cual aún no se sabe en qué lo emplearían, pero sí hay más recursos en el presupuesto general de la república. “Ese dinero del presupuesto general de la república, el gobierno es el que va a determinar en qué lo gastará, esperemos que sea para educación, inversión en infraestructura o salud”, dijo Zamora. “En el subsidio son 60 millones, en asentamientos son 17 millones, en ENACAL son como 15, estamos hablando de 100 millones de dólares”, agregó.Por otro lado, Zamora explicó que en cuanto al “tema de las generadoras, en todos los contratos se han negociado las bajas desde hace 10 años, entonces ahí son los precios más competitivos de Centroamérica en todos los contratos y están a la vista de todos. Por ahí no es la discusión, la discusión es un poco en el pliego tarifario que es altamente regresivo y se ha determinado por el que tradicionalmente más ha tenido capacidad de gritar y tener su tajada y entonces eso tiene que cambiar, independientemente si lo quiere el COSEP o no”. Asimismo, el empresario indicó que el gobierno está trabajando con su pliego tarifario con el Banco Interamericano, además detalló que como cámara tienen una propuesta, en la cual están trabajando. “Yo creo que es una política de estado gradual, no es un golpe, sino que es progresivo, va ser en cinco años. Estamos hablando que la afectación por hogar es de 200 córdobas al mes, al final estamos hablando de 40 córdobas al mes que cada año se le va a ir quitando al hogar nicaragüense”, dijo Zamora.