MRS EXIGE QUE SE INVESTIGUE BIENES DE ROBERTO RIVAS

Representantes de la juventud del partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y del Movimiento por Nicaragua (MpN), protagonizaron un plantón este viernes en las afueras de la Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR). “Exigimos una investigación ya”, pregonaban los manifestantes pidiendo que se realice una investigación sobre los bienes del magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes.“De dónde sacó todas esas mansiones que tiene, la casa en España, los Jets que tiene, un funcionario como la calidad de él y ningún funcionario de este país puede darse esa vida de grandes lujos y de millonario en otros países”, dijo un representante de la juventud del MRS. Durante la protesta entregaron una carta dirigida al contralor, Luis Ángel Montenegro, presidente del ente fiscalizador, manifestando su preocupación, ya que países como Costa Rica y Estados Unidos están investigando los bienes de Rivas y en Nicaragua no hay ninguna institución del estado que este abocada para esclarecer las denuncia en contra de Rivas.Por su parte, Asalia Solís del MpN, dijo que “la importancia de esta investigación es que los fondos públicos deben ser manejados con transparencia y deben ser invertidos en la ciudadanía que es la quien los paga. Que la ciudadanía sepa que sus impuestos tienen que ser para que haya mejores casas, mejores carreteras, para que haya escuelas, para que haya salud y no para engordar las arcas privadas de ningún funcionario público”. Benjamín Lugo del MpN, manifestó que “por lo menos queremos ver que se inicie una investigación, a la fecha han probado ser cómplices de esta corrupción porque no han iniciado siquiera una investigación cosa que Costa Rica, siendo un país vecino, ya ha iniciado las investigaciones correspondientes y aquí en Nicaragua que es el origen de los fondos, no se ha iniciado una investigación por eso estamos aquí”. Durante la manifestación los protagonistas llevaron escobas como símbolo de que se tiene que barrer la corrupción.“Estas escobas representan lo que debería de hacer el pueblo de Nicaragua, para que se sume a una lucha y barrer la corrupción, ya que estas instituciones a las que les corresponde hacerlo, no lo hace. No es posible que se pronuncie Estados Unidos, así como Costa Rica y que Nicaragua no lo haga”, señaló Xochilt Villarreyna del MpN. “¿Cómo es posible que Roberto Rivas ande viajando jet privado con pasajes diplomáticos? mientras al pueblo de Nicaragua se le está subiendo el agua, la luz y los servicios básicos y este hombre que es demasiadamente corrupto, está como que, si no está pasando nada”, agregó Villarreyna.Roberto Rivas fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en diciembre pasado, bajo la Ley Global Magnitsky, señalado de cometer delitos de corrupción y violación de Derechos Humanos.

