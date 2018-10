MONSEÑOR ROLANDO ÁLVAREZ: ¿QUÉ LE PASA A LA POLICÍA? EN EL CASO DEL REO MUTILADO

4:57 a.m.

El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez se pronunció sobre el lamentable caso de Juan Rafael Lanzas, el reo de Matiguás a quien le mutilaron sus pies el pasado 29 de diciembre, tras una golpiza al momento de su detención. “(Hago) una seria protesta y denuncia incluso ante las autoridades policiales de la oficina de la Primera Comisionada (Aminta Granera) en Managua, las autoridades superiores de Matagalpa y de Matiguás por este salvajismo con que trataron a este hombre”, dijo Monseñor en entrevista con el medio Notimatv. Producto de una infección en las heridas en el cuerpo de Lanzas, especialmente en sus piernas, fue lo que llevó a los doctores a amputarle ambos pies.El supuesto robo de una bomba de fumigar fue lo que causó que la policía de Matagalpa capturara a Lanzas para que respondiera por el delito, cuya acusación no fue comprobada, debido a que el reo no pasó a la orden del juez. “Independientemente de un acto delictivo, independientemente que alguien haya cometido algún delito, ninguna persona pierde sus derechos humanos, ni civiles, ni jurídicos, a tal punto que lo han mutilado. Yo creo que si la sociedad civil, si nosotros como ciudadanos, en este caso como Iglesia si no levantamos la voz contra este atropello, entonces aquí cualquiera que se sienta con autoridad va a venir a hacer lo que quiera con nosotros”, expresó el religioso. “¿Qué le está pasando a la Policía? Sigo preguntándole a la propia Policía qué es lo que les está pasando. Los campesinos se sienten indefensos y muchas veces los agentes que deberían de ser del orden, lo que hacen es que cometen arbitrariedades contra los campesinos”, finalizó El CENIDH señaló el hecho como “una acción violenta” y “un abuso por parte de los oficiales que participaron en el operativo”. Las extremidades inferiores de Lanzas, presentan gangrena, sufrió fracturas en sus costillas y golpes en la cadera por los “culatazos” que le proporcionaron los oficiales. Por su parte, la familia de Lanzas exige una investigación para castigar a los responsables. *Foto cortesía

