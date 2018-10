FUEGO INDOMABLE EN VILLA EL CARMEN: BOMBEROS SIGUEN SOFOCANDO INCENDIO FORESTAL

El Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General de Bomberos trabajan desde el pasado viernes para sofocar un incendio forestal originado en el municipio de Villa El Carmen, Managua.El teniente Olmo Noguera, jefe de operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, detalló que el incendio inició en una finca ubicada en el kilómetro 55 de la vía a Villa El Carmen, en horas de la tarde del viernes, pero que las llamas se han extendido a otras propiedades y amenazan una reserva que hay en la zona.“Estamos luchando para que el fuego no llegue a la reserva, porque en ese lugar existe madera preciosa y sería catastrófico”, refirió Noguera. Olmo estimaba que en la tarde de ayer el fuego había afectado unas 260 manzanas. “Uno de los principales obstáculos con que nos hemos enfrentado es el cansancio, porque a las 11:00 p.m. del viernes cesaron labores, pero reiniciaron a las 5:45 a.m. de ayer y a eso de las 8:00 a.m. ya estaba controlado. Pero a las 10 a.m. de hoy (sábado) se volvió a activar”, agregó Noguera.

