"ENTIERRAN VIVA A MUJER" Y MUERE TRAS 11 DÍAS INTENTANDO SALIR DEL ATAÚD

Como si se tratase de una película de terror, esta es la escalofriante historia de Rosangela Almeida Dos Santos, quien murió al intentar salir de un ataúd, luego de que según sus familiares, la enterraron viva por error. La brasileña de 37 años, recibió sepultura el pasado 29 de enero y permaneció inconsciente en el interior del ataúd por 11 días, después de que los médicos atribuyeron su muerte por sufrir dos paros cardíacos debido a un shock séptico. No obstante, la mujer no estaba muerta en el momento de su sepultura, como se pudo comprobar tras la exhumación del cadáver el 9 de febrero. Según los informes médicos, Dos Santos, sufría desmayos desde que tenía siete años y por ello tomaba medicamentos anticonvulsivos. En uno de esos ataques, su familia decidió llevarla a un Hospital en el estado brasileño, donde estuvo ingresada una semana hasta que los doctores aseguraron que había fallecido. “Cuando llegué justo en frente de la tumba, escuché golpes desde adentro. Pensé que los niños que jugaban en el cementerio me estaban gastando una broma. Luego escuché otros dos gemidos y finalmente la voz se calló”, dijo una vecina en declaración a los medios locales. La madre de la fallecida, Germana de Almeida, explicó a los medios que cuando sacaron el ataúd encontraron lesiones en el cuerpo de la víctima que no tenían cuando la enterraron. “Ella trató de abrir la tapa, incluso se notaba que había intentado clavar las uñas. Sus manos estaban heridas como si hubiera estado tratando de salir. Sus pies todavía estaban calientes”, dijo. La familia, que cree con firmeza que la mujer fue declarada muerta por error, denunció el incidente a la policía. Por su parte, el jefe de la policía, Arnaldo Monte, quien dirige la investigación, dijo: “Hoy hemos comenzado a tomar declaraciones de familiares y otras personas”. “Si es necesario, volveremos a exhumar el cuerpo de la señora Dos Santos para poder llegar al fondo de lo que realmente sucedió. Un portavoz del Hospital de Oeste que la declaró muerta dijo que “proporcionará toda la información necesaria que se les solicite a la familia y las autoridades”, agregó el oficial. Con información de 24 horas.