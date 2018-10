DIPUTADO: “HAY QUE CONFIAR EN PROFESIONALISMO DE LA POLICÍA”, SOBRE REO MUTILADO

El diputado de la Bancada Alianza FSLN y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Gobernación de la Asamblea Nacional, Filiberto Rodríguez, se refirió este miércoles sobre el dictamen que dio la Policía Nacional en el caso de Juan Rafael Lanzas Maldonado, el reo a quien le mutilaron sus dos pies. Rodríguez manifestó que confía en el profesionalismo de la Policía Nacional. “Ahí no tenemos opinión, ya la policía ha dado su dictamen, ya han expuesto públicamente su vocería”, dijo el diputado tras ser consultado del caso. Tras la respuesta del diputado, el periodista Jonathan Castro, de 100% Noticias, le preguntó: ¿ustedes como comisión estarían viendo este caso? “No porque creemos en la institucionalidad de la policía y del Ejército de Nicaragua. Nosotros creemos en la vocería de la policía y la policía ya ha dado su dictamen”, contestó. Seguido de sus palabras, Castro preguntó una vez más, ¿cómo comisiones de derechos humanos ustedes podrían ver la otra parte? y el diputado reitero que confía en el profesionalismo de la policía. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), realizó una denuncia del caso el pasado 12 de febrero por la supuesta acción violenta de la policía de Matagalpa contra el reo, tras propinarle una "fuerte golpiza" al momento de su detención. Según la denuncia, producto de una infección en las heridas en el cuerpo de Lanzas, especialmente en sus piernas, fue lo que llevó a los doctores a mutilarle ambos pies. Por su parte, la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal informaron en una rueda de prensa sobre las atenciones y diagnóstico médico que se le brindó a Lanzas Maldonado, detenido por el supuesto delito de robo agravado en la comarca Cerro Colorado, en Matiguás-Matagalpa, sin embargo, no aclaró si los oficiales golpearon a Lanzas Maldonado a como lo señalan sus familiares. Juan Rafael Lanzas, rechazó la versión de la Policía Nacional, la cual aseguró que este ya estaba enfermo de Vasculitis al momento de su detención, por supuestamente haberse robado cuatro bombas de fumigar. “No estoy de acuerdo con lo que dijo la Policía, están diciendo que yo ya padecía de la enfermedad y yo no padecía de ninguna enfermedad. Dicen que las cosas que me robé yo, cuatro bombas, eso es mentira, esas bombas son mías… Ellos se quieren lavar las manos conmigo”, dijo Lanzas a 100% Noticias.

