DIPUTADOS RESPONDEN POR QUÉ NO QUITAN A RIVAS DEL CSE

Los opositores al gobierno de Nicaragua, señalan que el presidente Daniel Ortega es cómplice de los fraudes electorales cometidos por Rivas al igual que de sus actos de corrupción y por esto lo protege. Mediante una reforma a la Ley Electoral a Rivas se le quitó funciones administrativas, pero se mantiene en su cargo como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), gozando de inmunidad y de su mega salario. Al preguntarle al presidente de la Asamblea Nacional por qué no tomaron la decisión de destituir a Roberto Rivas, prefirió ignorar los cuestionamientos. Por su parte el diputado sandinista Wilfredo Navarro, afirmó que a Rivas se le vence su periodo como magistrado el próximo año. “La situación es que Rivas tiene un periodo, si él no renuncia no se puede violentar ese periodo”, expresó Navarro. Para los opositores al gobierno Roberto Rivas y el presidente Ortega son cómplices. “Daniel Ortega está protegiendo a Roberto Rivas, entonces necesita que alguien pueda firmar los cheques, por eso necesita a Lumberto Campbell, pero no quiere quitarle la inmunidad, para garantizar la impunidad”, dijo Ana Margarita Vijil, directiva del MRS. “Las instituciones del estado no son mías, son del pueblo entonces yo tengo que responder a las necesidades de los intereses del pueblo, yo debería de tomar la decisión de todos modos y buscar como separarte del cargo”, señaló al respecto Adán Bermúdez, vicepresidente CXL. Roberto Rivas fue sancionado el pasado 22 de diciembre por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y violación de Derechos Humanos, desde entonces es un misterio su paradero.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!