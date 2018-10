SPENCER: "LLEVO EN MI SANGRE AL PUEBLO DE NICARAGUA"

Lee también: EVANGÉLICOS CELEBRAN RECONOCIMIENTO A PASTOR DAVID SPENCER

El pastor David Spencer se mostró conmovido y agradecido por la Orden Independencia Cultural Rubén Darío y ciudadanía nicaragüense que le entregará el gobierno de Nicaragua. El pastor Spencer tiene cáncer y asegura que se irá enamorado de este pueblo que lo lleva en su sangre. Acompañado por su esposa Bannie Spencer, dijo que el pasado 19 de febrero, cuando la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que se le estaría otorgando la ciudadanía nicaragüense y la orden Rubén Darío, fue de mucha alegría para él. “Es algo que yo siempre he querido… Para mí fue motivo de una alegría tan grande, que me faltan palabras para poder expresarlo... Yo estaba dormido cuando me hablaron de esto. Qué noticia más agradable para mí por algo que yo deseé desde que llegué aquí la primera vez (1966)”, dijo el pastor.“Hoy me presento delante de este ilustre grupo de periodistas de medios de prensa, radio y televisión, y delante de toda la nación de Nicaragua para decirles que para mí será el mayor privilegio, después de Dios, recibir este honor tan grande”, expresó Spencer. “Son gente preciosa, eso es lo que yo pienso del nicaragüense. Es la gente más linda y preciosa que yo conozco en el mundo, y son los nicas. Así que yo me he enamorado de este pueblo y lo llevo en la sangre”, agregó.

