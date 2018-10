DIPUTADA FLORES OPINA POR QUÉ CONTRALORA MARÍA DOLORES ALEMÁN NO QUIERE IMPLICARSE EN CASO DE RIVAS

La Contralora colegiada María Dolores Alemán dijo el pasado 14 de febrero que no quería implicarse o tener algo que ver con las denuncias de corrupción de las que son señalado el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas. Este jueves la diputada María Fernanda Flores, dio una explicación del por qué la Contralora evitó referirse al caso. “Hay varias cosas que hay que recordar, primero que él no tiene una acusación abierta en Nicaragua, en Costa Rica y no sé si en Estados Unidos, pero en Nicaragua no. Lo que hay es una lista donde su nombre fue incluido. Tengo entendido y yo no soy Contralora, que ellos (los Contralores) investigan al Estado, instituciones, no investigan personalmente, tengo entendido y no estoy excusando a nadie porque cada persona es dueña de sus propios actos”, dijo la diputada, quien es madrastra de María Dolores.La Contralora Alemán, evitó responder si pedirá en el cuerpo colegiado que se audite los bienes patrimoniales de Rivas, cuando 100% Noticias buscó sus impresiones al respecto, diciendo vía telefónica que prefería no hablar del caso, pues prefiere no implicarse. “Una persona individual tiene que ser acusada primero por la Fiscalía, para que el proceso empiece y los contralores puedan hacer su trabajo. Lo que ella dijo es que ‘no se quería implicar´, yo lo que entendí de ella al decir eso, es precisamente que en caso que algún día se abra un proceso judicial contra Roberto Rivas e involucre al Consejo Supremo Electoral como un Poder del Estado ahí sí la Contraloría va tener que averiguar y hacer las auditorías, y todo lo que tenga que hacer y ella como Contralora si emite una opinión desde ahora donde no hay un proceso jurídico todavía, pudiera estar implicada, eso fue lo que yo entendí. Desconozco la ley orgánica de la Contraloría”, agregó Flores. Sus declaraciones las dio en el programa 100% Entrevistas que transmite el canal 100% Noticias.

