POBLADORES EXIGEN CIERRE DE ARENERA DE CONCEJAL DEL FSLN EN CIUDAD SANDINO

Los pobladores de los barrios Oro Verde, Tangara y zona 7 de Ciudad Sandino, realizaron este viernes una protesta en la entrada de ese municipio, contra la "extracción de arena" que realizan el concejal del FSLN Patricio Pérez y la ciudadana Dulce Quintanilla. Según los pobladores, corren el riesgo de un deslizamiento de tierra debido a que la extracción ha llegado al límite de donde se ubican tres centros de estudio. “Los concejales están explotando y están bajando solo a recibir las coimas, entonces el pueblo unido, la comunidad de Oro Verde, los centros de estudios de Sendero de Luz, Lucecita y Luisa Amanda Espinoza, estamos unidos a fin de que exigimos al señor alcalde que cierre esta explotación minera que día a día trae lluvia de arena, trae contaminación ambiental y provoca enfermedades respiratorias”, dijo el señor Norman Marenco, director del centro escolar Sendero de Luz. El habitante de Oro Verde, Pablo Cardoza, dijo: “nos están enfermando con la tierra que nos cae a diario, es como que fuera lluvia eso y no nos están protegiendo, también Marena está violando nuestros derechos, ellos tienen que venir a hacer un estudio para dar permiso y aquí no es Motastepe, aquí es un cerro habitado”. Las nubes de polvo que levantan las maquinas afectan, y algunos estudiantes de los colegios afectados indicaron que han tragado polvo y en ocasiones no pueden comer sus alimentos. “Cae mucha arena ahí, como tres libras al día, varios maestros se han ido enfermos”, dijo un estudiante. Durante la protesta se encontraban funcionarios de la alcaldía de Ciudad Sandino, quienes guardaron silencio durante las demandas de la población.

