BOLAÑOS: VIENEN TRES SANCIONADOS MÁS

El expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, dijo este viernes durante una entrevista que vienen tres sancionados más por corrupción bajo la Ley Global Magnitsky Act. Según el exmandatario las sanciones serían de carácter personal y no para Nicaragua como país.“Eso es para mandar un mensaje, tal vez dos o tres personas más, pero eso no es contra el país, es contra una persona, los derechos humanos de una persona, que los viola”, declaró Bolaños consultado sobre los posibles sancionados por corrupción. Por otro lado, el expresidente, brindó su opinión sobre la oposición, y señaló que está bastante débil. “Le falta liderazgo, tienen un poquito de todo, pero no hay figuras que salgan con un dinamismo que pueda pesar en el país”, manifestó. Entre otros ecos sobre los posibles sancionados, está el de la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyen Barahona, quien también advirtió que viene una nueva lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por la Ley Global Magnisky.Las declaraciones fueron ofrecidas por Barahona, luego de un viaje junto a la coordinadora del FAD, Violeta Granera para participar en un foro político con congresistas norteamericanos. “En el foro claramente, senadores como Bob Menéndez, también la congresista Ros-Lehtinen, hablaron de que ellos están previendo puedan aparecer otros nombres en esas listas”, dijo Barahona en un programa de 100% Entrevistas con la Periodista Lucia Pineda Ubau. Asimismo, 100% NOTICIAS tuvo acceso a una lista de posibles sancionados por Estados Unidos que se sumarían a Roberto Rivas Reyes, presidente del Poder Electoral, pero sin funciones legales y administrativas, según la última reforma a la Ley Electoral. En la lista figuran empresarios sandinistas, funcionarios públicos, operadores políticos, religiosos, un hijo y hasta una nuera del Presidente Daniel Ortega. También destaca el nombre de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos y del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo.

