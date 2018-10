PLC PEDIRÁ AUDITORIA SOBRE SEMÁFOROS INTELIGENTES

7:57 a.m.

En la próxima sesión del Concejo Municipal que se realizará este próximo martes 27 de febrero, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pedirá que se realice una auditoría sobre el funcionamiento de los semáforos inteligentes, ubicados en varias intercepciones de la capital. El concejal Carlos Bonilla, manifestó que en esta sesión ordinaria la bancada del PLC, pedirá una explicación y una radiografía completa de cómo están los proyectos de estos semáforos. “Nosotros somos en su mayoría, concejales nuevos de este periodo y en el periodo pasado se aprobó ese proyecto millonario que no está funcionando, todos sabemos en Managua que los semáforos inteligentes no están funcionando”. Asimismo, el concejal expresó que aún no conocen el lugar donde se están monitoreando las cámaras de seguridad de los semáforos. “Esos semáforos inteligentes traen cámaras, nosotros queremos conocer, como concejales, adónde está ese centro de monitoreo”, declaró y afirmó que solicitará la visita al centro de monitoreo de dichos semáforos. Finalmente, Bonilla dijo que como concejales estarán a la disposición de responder las interrogantes al respecto de los managuas. “Nosotros estamos de concejales para responderle a los managuas, sus intereses, su dinero, cómo se invierte en la comuna, entonces nosotros en esta sesión ordinaria, en puntos varios, vamos a pedir una radiografía para que se muestre a los concejales y a los managuas”, puntualizó.

