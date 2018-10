UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA PARA LOS CONSUMIDORES

8:35 a.m.

Los productores avícolas están ofertando a los comerciantes a 130 y 140 córdobas la cajilla de huevo dependiendo del peso y tamaño. No obstante en los supermercados capitalinos, este producto se vende al consumidor hasta en 140 córdobas. Según el comerciante avícola, Edwin Kathin, debido a estos precios el huevo se cotiza en las pulperías entre 150 y 180 córdobas la cajilla. No obstante la libra de pollo entero se oferta entre 33 y 35 córdobas lo que aliviana el bolsillo de los consumidores. “Los precios del pollo si han bajado un poco, hoy se está cotizando la libra de medio pollo de 33 a 35 córdobas, los cortes a 34 córdobas, que son los conos y los muslos. Tenemos que ofertar los menudos que están a 5 córdobas la libra y el hígado a 10 córdobas, precio que compensan la escases de huevo”, manifestó productor. Kathin, señaló que estas alzas se deben al déficit que ha experimentado la producción de este producto desde el año 2015. “La cajilla de huevo estuvo a menos del 40% o a más del 50% que estábamos perdiendo los avicultores. Muchos avicultores desaparecieron del mercado y lo que no estamos agonizando, entonces hay un déficit en la producción aproximadamente de unas 15 mil cajillas de huevo diarias, por eso en el producto hay una fuerte demanda y se cotiza a ese precio”, sostuvo Kathin.

