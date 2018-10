26, Febrero, 2018 26, Febrero, 2018 11:02 a.m. 11:02 a.m.

POBLACIÓN RECHAZA AUMENTO SALARIAL DE DIPUTADOS

La población rechaza el incremento salarial de más de 5 mil córdobas que se recetaron los diputados de la Asamblea Nacional. Con el ajuste del 5% los padres de la patria pasan de ganar 91 mil a más de 96 mil córdobas mensuales. “Esos ganan sin hacer nada, solo están con el café negro, los pobres empleados son los que se trabajan bajo sol, ellos no están en aire acondicionando” dijo un ciudadano. “Se merecen que le quiten las exoneraciones de sus vehículos, se merecen que le quiten los 4.00 córdobas anuales”, expresó un Nicaragüense. “Imagínate que nosotros los maestros es de 4.000 córdobas el aumento salarial y entonces como nos podemos sentir los maestros” dijo una profesora. “Sería injusto eso, en vez de aumentarle a los maestros, obreros, a los de la construcción y a todos los que devengamos de un salario que ni para la canasta básica da”, comentó un poblador. La ciudadanía consultada por 100% Noticias señala que es una burla para el pueblo trabajador. No obstante dos diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), justificaron el aumento salarial, manifestando que los diputados nicas son los que menos ganan en Centroamérica. “Yo pienso que si sos un empleado público y trabajas, pues todo trabajo tiene que tener su recompensa,” expresó la diputada María Fernanda Flores, aunque al final agregó que para ella “el salario no es importante”. La diputada Flores, dijo a 100% Noticias que los diputados no ganan 90.000 córdobas, puesto que a este monto se realizan deducciones como el pago del seguro, impuestos y otras prestaciones, por lo que el cheque fiscal de cada diputado viene saliendo aproximadamente de 63.000 córdobas. “No hay ningún aumento salarial, lo que se mantiene es el poder adquisitivo del año pasado, lo que se hizo fue un ajuste del cinco por ciento sobre el deslizamiento de la moneda, porque el córdoba pierde valor ante el dólar, entonces lo que se tomo fue una medida correctiva y económica que fue tomada por la junta directiva de la Asamblea Legislativa”, explicó el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista Miguel Rosales. “El diputado no está ganando más este año, sigue ganando lo mismo y un país pobre como es Nicaragua en América Latina, en comparación con lo que ganan otros estados, somos los menos que ganamos en comparación a otros países, en Costa Rica un diputado gana alrededor de 90.000 a 10.000 dólares y en Nicaragua el diputado gana 2.100 dólar,” agregó el jefe de la bancada.