CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN RESERVA INDIO MAÍZ ES ILEGAL, SEGÚN AMBIENTALISTAS

Ambientalistas de Nicaragua cuestionaron este martes el plan de inversión del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) que destina más de un millón de córdobas para caminos en la reserva Indio Maíz.El ambientalista Jaime Incer Barquero, dijo que a pesar de que existen leyes que protegen las reservas, estas no se llevan a cabo. “Las leyes no sirven para nada porque por todos lados se violan, nosotros tenemos bellísimos y encantadores reglamentos de carácter ambiental, pero no se aplican porque las influencias y las corrupciones hacen que el sistema vaya a ser un modelo extra activista y agotador de los recursos naturales en cualquier área protegida que no sea para el manejo del área y del cuido, pero no para permitir la invasión de sus recursos, que es lo que paso en Bosawás y que está pasando en la reserva indio maíz”, dijo el experto. Por su parte, el ambientalista, Kamilo Lara, también ha señalado que en los últimos días se observó y se detuvo a varias personas bajo investigación por la supuesta venta de cerca de 2 mil manzanas de tierras de forma ilegal en la reserva Indio Maiz.“Con la penetración de colonos, hay gente que anda armada, se ha detectado hasta movimiento de narcotráfico en el lugar, pero ahora la preocupación esta, no solo por la introducción de colonos, sino que se ha descubierto, en este mes de enero, a un grupo de personas que están carrileando (delimitando áreas de tierra) y se encontró a un gran productor carrileando 2 mil manzanas”, sostuvo Lara. Por otro lado, Lara destacó que “están titulando tierras y eso es un delito porque están haciendo algo totalmente ilegal contra ley y es ahora que se formó una comisión para investigar los abogados que están involucrados en titulaciones”. Asimismo, los ambientalistas detallaron que la municipalidad de El Castillo, departamento de Rio San Juan, en el último plan de inversión anual 2018, aprobó una partida para la apertura de caminos en este sector de la Reserva. Los ambientalistas aseguran que estas propiedades no pueden ser vendidas debido a que pertenecen a las comunidades criollas.

