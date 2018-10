COSEP PROPONDRÁ INCREMENTO DEL 9.5% EN SALARIO MÍNIMO

5:44 a.m.

100% Noticias supo de muy buena fuente que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) propondrá este jueves en la mesa de discusión del salario mínimo un incremento del 9.5%. El COSEP presentó una propuesta del 8.25%, no obstante esta última movida tiene como objetivo evitar que el gobierno dicte una nueva tabla salarial más allá del 10%. José Espinoza Navas, Secretario General de la Confederación de Unidad Sindical (CUS) afiliado al Movimiento Sindical liderado por el FNT, confirmó esta información. “Van a tantear el 9.5%, es decir subir un 0.25% más. Yo creo que el COSEP tiene dos objetivos, uno: no llegar a los dos dígitos, dos: mantener baja la propuesta salarial”, dijo Espinoza Navas. Además se conoce que la Conimipyme incrementará su propuesta del 8.25% al 8.5%, aunque su presidente, Leonardo Torres aun no suelta prenda. “Indudablemente todo el mundo espera que sea hacia arriba, nunca hacia abajo, pero la verdad es que tenemos que revisar. Nosotros estaremos observando la actuación del COSEP”, declaró Torres. Mañana jueves se vence el plazo de negociación del salario mínimo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!