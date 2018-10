FAD DENUNCIA A ROBERTO RIVAS ANTE FISCALÍA

10:25 a.m.

La dirigencia del Frente Amplio por la Democracia (FAD) denunció ante la Fiscalía General de la República al Magistrado Roberto Rivas, a quien señalan de cometer lavado de dinero y fraude electoral. “Queremos ejercer este derecho, esperamos que la Fiscalía cumpla con su investigación de investigar porque estamos siendo afectados todos los nicaragüenses. Esto se está haciendo en coordinación con una denuncia que se está haciendo en España por un grupo de nicaragüenses en días pasados y en coordinación de la investigación que se ha abierto en Costa Rica”, declaró Violeta Granera, Coordinadora Nacional del FAD. Los denunciantes solo presentaron como pruebas reportes periodísticos, las que consideran suficientes para que se le abra una investigación al presidente sin funciones del Consejo Supremo Electoral (CSE). “Pudimos conocer unas llamadas telefónicas donde el señor Rivas estaba dando instrucciones para malversación de los fondos de la Contraloría, ahí está en los archivos periodísticos”, agregó Granera. El diputado y aliado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro minimizó la denuncia contra Rivas. “Esa es una decisión de buscar cámaras pues. Esto es andar buscando cámaras de televisión haciendo cualquier cosa. Un día de tantos los vas a ver caminando de cabeza o con un mes sin bañarse para llamar la atención, pero definitivamente si metieron la denuncia, que lo prueben… Ya esa obsesión fatal con Roberto Rivas me parece que es enfermiza”, dijo Navarro. Al inicio del año, el Contralor Luis Ángel Montenegro dijo que no le llamaba la atención investigar a Roberto Rivas, mientras que la Contralora María Dolores Alemán manifestó que prefería no involucrarse.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!