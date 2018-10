COSEP DEJA PLANTADOS A SINDICALISTAS EN DISCUSIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

No salió humo blanco en la discusión del salario mínimo en la mesa de diálogo tripartito de este jueves. Los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no llegaron al Ministerio del Trabajo (MITRAB), pero se conoce que reformularían su propuesta de aumentar a 2 dígitos, y que se discuta el salario cada 2 años. Los sindicalistas presentes en esta discusión se mostraron visiblemente molestos, calificando la ausencia del COSEP como una irresponsabilidad y un menosprecio a los trabajadores. “Nosotros le estábamos pidiendo a la señora ministra que hiciera cumplir la ley porque hoy no se presentó el COSEP de manera irresponsable, no llamó por escrito, ni llamó por teléfono por qué no venía… Con esa posición que tomó el COSEP el día de hoy es de menosprecio a los trabajadores”, expresó Luis Barbosa, representante de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST).“La ministra nos convocó para la siguiente reunión el día 8 de marzo, sin embargo en la mesa se dijo que podíamos ser convocados en cualquier momento”, dijo el profesor José Antonio Zepeda, de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN). “Ofensiva, prepotente y soberbia porque definitivamente debieron estar acá y haciendo un alarde de prepotencia no vinieron, ni dieron alguna explicación, ni pidieron extensión ni nada”, declaró José Espinoza Navas de la Central de Unificación Sindical (CUS).

