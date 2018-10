MIGUEL ROSALES: “METO LAS MANOS AL FUEGO POR MIS DIPUTADOS”

Lee también: INSCRIBEN BANCADA UNIDAD LIBERAL

El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, dijo meter las manos al fuego sin temor a quemarse por sus diputados, luego que se rumorara que varios de los legisladores de esta bancada están descontentos con la dirección del partido y que pasarán a engrosar la Bancada de Unidad Liberal conformada por diputados aliados del FSLN. A Miguel Rosales no le da temor quemarse, pues señala que sus diputados son leales e incorruptibles. “Yo pongo mis manos al fuego por mis diputados porque los conozco y sé que son personas leales”, aseguró Rosales. “Nosotros conocemos de diputados del PLC que están inconformes con el maltrato que les dan por parte del partido y ellos podrían integrarse a una bancada dentro del Parlamento”, indicó el diputado aliado del Frente Sandinista Wilfredo Navarro.Entre las diputadas descontentas se señala a la misma María Haydee Osuna presidenta del Partido y Azucena Castillo. “No es cierto, nosotros estamos bien cohesionados, somos personas deliberativas”, expresó Osuna. “Si yo alguna vez no estoy conforme, pues me verán a lo mejor irme de la Asamblea Nacional, pero no a hacer casa de campaña a otro lado”, refirió Castillo. El día de ayer el jefe de la bancada Unidad Liberal dijo que al menos seis diputados del PLC se pasarán a la nueva bancada. “Aquí la bancada del PLC está firme y seguiremos firme”, señaló el diputado Walter Espinoza.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!