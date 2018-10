TRABAJADORES Y PADRES DE FAMILIA TEMEROSOS POR AMENAZAS DE TIROTEO EN COLEGIO AMERICANO

Lee más: AMENAZA DE TIROTEO EN EL COLEGIO AMERICANO

Los trabajadores y padres de familia que prefieren omitir sus nombres, dijeron a 100% Noticias que están con temor por las amenazas de tiroteos que recientemente han surgido a través de graffitis encontrados en las paredes del Colegio Americano en Managua.Un trabajador señala que el director del colegio Jeff Keller ha enviado comunicados sobre este asunto en el que “se puede ver como minimizan la situación de la cual se tiene conocimiento desde el 19 de febrero. Ya se han encontrado tres graffitis haciendo referencia a un tiroteo y no hacen más que minimizar el asunto”. “Se dice que el día de ayer (28 febrero) se le encontraron armas blancas a un estudiante, sobre lo cual no se ha mandado comunicado. Cabe destacar que de estos incidentes no se les ha informado a los profesores y estudiantes de inglés de los cursos sabatinos”, declara el trabajador. Para mañana sábado estaba prevista una kermesse en el Colegio Americano, sin embargo esta fue pospuesta. “Sólo se les avisa que la kermesse se canceló pero no dicen por qué ni le explican a dicho grupo qué está sucediendo en el campus por miedo a perder estos clientes de los fines de semana, algunos de los cuales viajan de departamentos para asistir a clases”, refiere la fuente. “El temor que se tiene con respecto a este sábado es porque estudiantes, padres de familia y profesores sabatinos desconocen la situación y se les está exponiendo… Los sábados llega al colegio demasiada gente de distintos departamentos a los cuales no se les ha informado ni se les ha dado la oportunidad de decidir llegar o no”, agrega el trabajador. “Cada quien es dueño de su propio miedo. Mis hijos fueron hoy al colegio y la Kermesse se pospuso por temor a poca asistencia. Y lo del arma blanca si informaron que a un chavalo le quitaron una navaja swiss army que le habían regalado y se las estaba enseñando a sus amigos”, dijo un padre de familia que prefirió el anonimato.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!