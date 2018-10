ARCE ESPERA CONSENSO EN SALARIO MÍNIMO

7:44 a.m.

Bayardo Arce, asesor económico de la Presidencia dijo este viernes que espera que sindicalistas, empresarios y gobierno logren el consenso en el salario mínimo. “Estuvieron las tres partes (sindicatos, empresa privada y gobierno), y si ustedes se fijan el Estado no ha dado opinión porque no quiere inclinar la balanza en ninguna dirección. Esperamos primero que haya el máximo de acercamiento entre trabajadores y empleadores, y lo que se hizo fue dejar abierta la sesión de ayer para que una vez que se llegue al acuerdo, porque estamos seguros que se va a llegar al acuerdo y si no, pues el Estado tendrá que inclinar la balanza”, declaró Arce. Bayardo Arce Sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) afirmó que las están estudiando. “Nos han dejado una serie de recomendaciones alrededor de mejorar el INSS, de mejorar la situación fiscal, el régimen tributario, temas sobre los que dicho sea de paso estamos trabajando… Todo lo estamos analizando para después discutirlo”, dijo el asesor económico.

