MADRE DE BEBÉ SECUESTRADA NO QUERÍA TENER A SU HIJA, SEGÚN LOS ACUSADOS

El abogado defensor de Jessica Flores Rivas y Dennis Uriel Maradiaga Talavera, acusados de secuestro simple en perjuicio de una bebé de la comunidad del Olingo en Quilalí, dijo que sus clientes aseguraron que la madre de la niña, Leslie Morán no quería tener a su hija y expresó en la casa materna su intención de regalarla. El abogado Gabriel Díaz, consideró que no hay elementos para culpar a los procesados del delito de secuestro simple. “Nosotros tenemos nuestra propia versión de los hechos, no son como el Ministerio Público lo plasma, dado que el testimonio de las personas acusadas, confirman que la madre de la niña les entregó a la menor con sana voluntad”.Agregó que en el proceso demostrarán que Leslie entregó a su hija por voluntad propia y sin dinero a cambio. “Es común en este país entregar niños en adopción y sin papeles; simplemente, según los acusados, ella no quería tener a su hija y expresó en la casa materna su intención de regalarla”, dijo el abogado. Gabriel Díaz insiste que “no hubo secuestro y eso es lo que vamos a demostrar, este es un debate donde hay contradictorios y vamos a desvirtuar lo que el Ministerio Público plasme, porque los hechos no son como se dicen”. Asimismo, se remontó al artículo 163 párrafo primero de la Ley 641 del Código Penal, “que se traduce en la posibilidad de que la procesada sea enjuiciada en libertad y que el veredicto de culpabilidad o inocencia estará a cargo de un Tribunal de Jurado de Conciencia”. Este lunes, la juez de audiencia en Nueva Segovia, Marbely Blandón, admitió la causa relacionada al delito de secuestro simple y ordenó mantener la medida cautelar de prisión preventiva y remite la causa audiencia inicial para el próximo 15 de marzo. *Con información de Alina Lorío Lira Video de Virtual TV Quilalí

