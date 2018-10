ABOGADA DENUNCIA SUPUESTA PERSECUCIÓN POR PARTE DE MAGISTRADA ALBA LUZ RAMOS

5:47 a.m.

La Dra. Glenda Orozco, abogada, afirmó que la Dra. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la persigue señalándola de ser la autora de la página “Política 505” que denuncia actos de corrupción en contra del poder judicial y que hace poco fue cerrada. Orozco, denunció que el pasado 17 de febrero, diez policías de Auxilio Judicial catearon su casa sin orden judicial, tomaron fotos y se llevaron computadoras. La requisa terminó a las 4:40 de la tarde y la citaron al Chipote a las 5:00 pm, pero ella no fue. Glenda Orozco en la C.P.D.H Según lo denunciado, a Glenda se le investiga porque supuestamente firmó una escritura de compra y venta de una propiedad, y una persona que vio la escritura se pegó un balazo y se mató. Orozco señala que ni la escritura ni el muerto existen. Y acusa a la presidenta de la CSJ de estar detrás de ella. Glenda interpuso un recurso de exhibición personal, pero aún la CSJ no se pronuncia. 100% Noticias buscó al vocero de la CSJ, Roberto Larios y vía telefónica nos dijo que estas acusaciones son infundadas, "si doña Glenda no presentó ninguna prueba, seriamos irresponsables nosotros si reaccionáramos ante una acusación completamente sin fundamento".

