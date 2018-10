ASAMBLEA NACIONAL RECHAZA LEY DEL NACIMIENTO HUMANIZADO

Lee más: GINECÓLOGOS RECHAZAN QUE SE PENALICE NACIMIENTOS POR CESÁREAS

La Asamblea Nacional rechazó la iniciativa de Ley del Nacimiento Humanizado que promueve la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) María Fernanda Flores. La Ley del Nacimiento Humanizado establecía prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el mismo período del profesional, técnico y auxiliar de salud que realizara o participara en una operación de cesárea cuando se hubiese comprobado que no era necesario hacerlo y cuando la mujer fuese sometida a esta operación sin haber recibido una debida atención médica. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que esta iniciativa de ley no será presentada al plenario, ni tampoco remitida a la Comisión de Salud, porque “ha creado inestabilidad y una sensación de amenaza a los galenos y a los trabajadores de la salud”. “La junta directiva (de la Asamblea Nacional) ha discutido a fondo esta situación y ha decidido no darle pase y rechazar esta ley, no pasarla al orden del día y ahí se acaba la amenaza que sentían los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los técnicos de la salud”, puntualizó. Porras agregó que “ningún médico podría tomar el mejor procedimiento teniendo como amenaza una ley como la propuesta por el PLC”.El mes pasado, la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (Sonigob) rechazó la propuesta de Ley del Nacimiento Humanizado, porque aseguran que se pretende penalizar la atención médica sin que existan un sustento científico y técnico de que las mujeres embarazadas están expuestas a violencia obstétrica en las clínicas públicas y privadas del país. “Es absurdo todo esto porque no tiene justificación legal, ya está estipulado en el Código Penal cuándo hay negligencia médica, considero que es una iniciativa errada y esperamos que no prospere”, afirmó Alejandro Pérez Fabbrí, miembro de Sonigob.

