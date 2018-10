MARÍA FERNANDA FLORES LAMENTA RECHAZO A SU LEY

Lee más: ASAMBLEA NACIONAL RECHAZA LEY DEL NACIMIENTO HUMANIZADO

La diputada María Fernanda Flores, lamentó que la junta directiva de la Asamblea Nacional no haya puesto en agenda de discusión la iniciativa deLa Ley del Nacimiento Humanizado proponía penas de 1 a 3 años de prisión para aquel profesional de la salud que cometiera violencia obstétrica, así como reducir el número de partos por cesárea. “Es lamentable para las mujeres nicaragüenses, porque repito siempre estuve dispuesta a sentarme a buscar como esta ley no perjudicara a nadie. Porque el verdadero espíritu de esta ley fue beneficiar a las mujeres de Nicaragua, no hacerle daño a nadie”, expresó Flores.La directiva determinó que dicha ley, creaba inestabilidad y una situación de amenaza para el gremio médico y trabajadores de la salud. “Nosotros lo que vemos es un interés político por parte del PLC para dañar la visión que tiene la población de los médicos y de los trabajadores de la salud, y además trata de poner una espada de Damocles sobre los médicos de Nicaragua y creemos que eso no es correcto y atenta contra los derechos del gremio médico”, argumentó Wilfredo Navarro, Segundo Secretario de la Asamblea Nacional. Hasta la fecha la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional ha rechazado las propuestas de ley y de interpelación a funcionarios que ha hecho la bancada del PLC.

