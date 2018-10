LO QUE EL NIÑO ARISTIDES CONTÓ A SU PADRE SOBRE SU SECUESTRO

Lee más: POLICÍA NACIONAL PRESENTARÍA HOY A LOS SECUESTRADORES DE ARISTIDES OSEJO

Aristides Osejo, padre del niño de 3 años secuestrado ayer en Chinandega y posteriormente recuperado seis horas después por la Policía Nacional, dijo a 100% Noticias que está agradecido por el trabajo que realizó la policía al encontrar a su pequeño. “Estamos muy alegres y eternamente agradecidos por la labor que ellos desempeñaron al encontrar al niño”, dijo Osejo, quien también agradece a los medios de comunicación y a la población en general que se movilizó para dar con el paradero de su hijo.El señor Asristides señaló que está en espera del informe que brinde la Policía Nacional y presentación de los raptores del menor, “queremos saber qué es lo que sucedió, cuál fue la intención y cuál era al fin que ellos querían llegar, porque todavía no tenemos información concreta a cerca de eso, más que en el lugar donde lo encontraron fue en el barrio La Florida, esa fue la única información que nos dieron”. El padre refiere que la empleada doméstica que labora en su casa y que es familiar de ellos, estuvo en la delegación de Chinandega como parte del proceso investigativo, pero que actualmente está libre, pues ellos confían en la joven de 22 años. “Ella está libre, ella además de ser familiar de nosotros y trabajar con nosotros, ella tiene bastante años, es de entera confianzaNiño. Yo personalmente en ningún momento dudé de ella. La policía la tuvo retenida haciendo sus investigaciones”.Osejo cuenta que al ver a su hijo y tenerlo entre sus brazos, le hizo varias preguntas para conocer su estado. “Él está pequeñito todavía, pero sí él ha estado un poco asustado, al ver a la gente, al ver la bulla que él vio… Yo en cuanto nomás me lo dieron yo le comencé a preguntar que si me le habían hecho daño, que si me lo habían golpeado, él me dijo que no. Le pregunté que si había llorado mucho, él me dijo que sí había llorado mucho; también le pregunté que si había dormido, me dijo que sí que había dormido; le pregunté con quién estaba, que si había más niños con él, me dijo que un hombre estaba con él”. Señala que no cree que el secuestro de su niño tenga que ver con alguna venganza, enemistades o saldo de cuentas, pues ni él ni su esposa tienen enemigos y tampoco le deben algo a alguien. “Nosotros no tenemos problemas con nadie, mucho menos le debemos a ninguna persona… Nadie que me conozca a mí personalmente o a mi esposa creo yo nos puedan señalar que les tenemos algo pendiente.”

