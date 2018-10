¿QUIÉNES SON LOS SEÑALADOS DEL SECUESTRO DE ARISTIDES?

6:52 a.m.

Esta mañana la Policía Nacional presentó a Maybell Junieth Baltodano Hernández de 30 años de edad y a Magdiel Ramón Pérez Mendoza de 31, acusados de secuestrar al niño de 3 años, Aristides Osejo Baca, el pasado viernes en el barrio Ayapal de Chinandega. El padre de Maybell, Víctor Baltodano se presentó este lunes a la Policía Nacional en plaza El Sol, preocupado por su hija, y ahí contó a 100% Noticias que no entiende cómo su hija se involucró en este caso si ella vive para cuidar de sus hijos. Víctor Baltodano, padre de Maybell Junieth Baltodano Hernández Don Víctor reveló que Maybell es administradora de empresas, y que hasta hace poco dejó su trabajo en un Maxi Palí debido a que uno de sus hijos de 6 años tiene una discapacidad, Síndrome de Asperger. “Son 2 hijos los que tiene un niño de 6 años con discapacidad y una niña de 3 años. El niño varón depende completamente de ella”, expresó el padre, quien agrega que su hija es una madre ejemplar preocupada por sus hijos, que viene de familia honrada y trabajadora. “No entendemos absolutamente nadie en la familia qué es realmente lo que sucedió… Ella ha sido una persona íntegra, intachable toditita la vida, es más ha sido el orgullo de la familia, la única profesional que existe. Nadie se explica cómo la vinculan con esto”, declaró Baltodano.De Magdiel, el señor Víctor dice que supuestamente es la pareja de su hija, que no sabe a qué se dedica porque vive en Managua, y que si el hombre cometió un crimen, se llevó entre las patas a su hija. La demás familia de Maybell no está en el país, su mamá trabaja en Panamá y su hermana trabaja en México. El Comisionado General Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional informó esta mañana que la pareja quería cobrar rescate por el niño y serán acusados por el delito de secuestro extorsivo. “El móvil del hecho fue el lucro personal, pretendían pedir rescate”.

