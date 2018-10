CORREOS DE NICARAGUA COBRA EL DOBLE POR ENCOMIENDAS

2:33 a.m.

Correos de Nicaragua está aplicando un doble cobro por el envío y el recibo de encomiendas en el país. 100% Noticias comprobó esta situación en la sucursal del Reparto El Colonial en Managua. Es decir que ahora el destinatario tiene que desembolsarse entre 30 y 60 córdobas y además retirar en oficinas de correos el paquete que le envían, cuyo remitente también tuvo que pagar. Conocimos que la institución cobra hasta 60 córdobas por entregar paquetes a sus destinatarios, aunque el remitente haya cancelado previamente el servicio, pero se desconoce con exactitud desde cuándo se aplica la medida, pues Correos de Nicaragua no ha hecho pública ninguna normativa. Juan Carlos López, del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor señala que si la institución no ha establecido mediante un proceso de publicación la normativa como tal, es un cobro abusivo y puede caer en nulidad. 100% Noticias buscó la versión oficial de Correos de Nicaragua pero no atendieron nuestra solicitud de entrevista.

