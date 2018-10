PROPONEN REGULAR HORARIO DE LA NOTA AMARILLA

Lee también: DIPUTADOS INICIARÁN CONSULTAS A LEY QUE REGULA REDES SOCIALES

El Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) con el respaldo de los diputados que integran la Bancada de Unidad Liberal presentarán en los próximos días una iniciativa que propone regular los horarios de emisión de los noticieros de nota amarilla, además de programas y películas con contendido para adultos. La propuesta de ALN, establece que las noticieros de nota rojas o de corte amarillista deberán emitirse después de las 8:00 de la noche para evitar que los menores consuman este tipo de contenido. “Estamos afinándolo lo que es restringir de alguna manera en ciertos horarios los espacios que están abiertos, que todo el mundo los puede ver, y en ese caso es una propuesta que estoy haciendo que a cierta hora aparezcan viñetas en televisión donde se le estimule a los padres de familia que sus hijos no estén pendientes, o no estén atentos, o no participen de esos programas de clasificación para adultos… Se va a hacer un llamado, pero no es una imposición. Poder de alguna manera restringir la nota amarilla especialmente cuando estamos en horas de almuerzo y aparecen escenas que son bochornosas”, explicó Mauricio Orúe, diputado del ALN.Los diputados de esta bancada, también quieren que mediante ley se les abra espacios a los partidos políticos en las televisoras nacionales. Esta iniciativa de ley será presentada ante la primera secretaria del parlamento en los próximos días.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!