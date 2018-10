ARAMIZ, EL NIÑO CARACEÑO QUE LLEVA 11 AÑOS DESAPARECIDO

Lee también: PADRES DE NIÑO RAPTADO EN SIUNA PRESIONARÁN A POLICÍA A NO ABANDONAR SU BÚSQUEDA

Hace 11 años desapareció el niño Aramiz Jhamal Talavera Aburto, cuando apenas tenía 22 meses de edad, en el municipio del Rosario-Carazo. Aramiz cumplirá 13 años el próximo 19 de abril y sus padres no pierden la esperanza de encontrarlo. El menor desapareció un viernes 2 de febrero de 2007, aproximándose las 2:00 de la tarde, cuando se encontraba jugando en el porche de su casa y al cuido de su madre Jessenia Aburto, que en ese entonces tenía 20 años, la madre estaba doblando una ropa y cuando llamó a su hijo para darle de comer un banano, el niño no respondió. Como si la tierra se lo hubiera tragado despareció de la casa sin que nadie viera o escuchará nada en el municipio del Rosario. Aramiz Jhamal Talavera Aburto El padre del niño, Alejandro Talavera, ese día andaba gestionando su licencia en Jinotepe y que cuando regresó a su casa supo la trágica noticia. En ese momento se puso la denuncia en la Policía, pero nunca recibió una respuesta satisfactoria de las autoridades. Aramiz Jhamal Talavera Aburto Alejandro que actualmente de 33 años, aún tiene la esperanza de poder encontrar a su hijo. Todas las noches le pide a Dios que las personas que lo tengan le den un buen trato. “Mis sentimientos me dicen que mi hijo se encuentra con vida y sé que algún día lo voy a encontrar”, expresó Talavera al medio local Stereo Romance. Aramiz Jhamal Talavera Aburto Ese 2 de febrero, un equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos buscó a Aramiz hasta en una letrina y en un sumidero, pero no encontraron nada. La familia de Aramiz, tiene en Facebook una página llamada Buscando a Aramiz Talavera Aburto , en la que publican fotografías del niño y piden a las personas compartir la información para poder encontrar a su hijo.

