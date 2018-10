GOBIERNO CENTRAL, INSS Y ALCALDÍA DE MANAGUA REGISTRAN DÉFICIT GLOBAL

3:34 a.m.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el Informe de Finanzas Públicas al IV Trimestre de 2017. Al IV Trimestre 2017, el desempeño del Sector Público no Financiero (SPNF) reflejó un manejo prudente y sostenible de las finanzas públicas, cerrando con un déficit en términos del PIB menor a lo registrado en 2016. Así, la posición deficitaria del SPNF ascendió a 7,905.4 millones de córdobas, lo que representó 1.9% del PIB (2.0% del PIB en 2016). En términos nominales los ingresos totales del SPNF ascendieron a 115,172.6 millones de córdobas, lo que se tradujo en un crecimiento de 12% (13.7% en 2016). Por su parte, los gastos aumentaron 11.4% (13.8% en 2016), dinamizados principalmente por mayores compras de bienes y servicios (11.1%) y pago de remuneraciones (8.9%). La Adquisición Neta de Activos No Financieros (ANANF), a su vez, creció 9.6%, en línea con las políticas del Gobierno dirigidas a aumentar la inversión en infraestructura productiva y social. A nivel de instituciones, el resultado global del SPNF reflejó mayores déficits en el INSS, ENATREL, ENEL, PETRONIC, EPN, Gobierno Central (GC) y TELCOR. No obstante, fueron parcialmente contrarrestados por menores déficits en ENACAL y ALMA, y mayores superávits en ENABAS y EAAI. El Informe indica que el Gobierno General, integrado por el GC, INSS y ALMA, registró un déficit global después de donaciones de 5,192.3 millones de córdobas (C$4,444.1 millones en 2016). El mayor déficit con respecto a 2016 estuvo determinado principalmente por el INSS, que registró una mayor posición deficitaria en 792.6 millones de córdobas, compensado parcialmente por un menor déficit del ALMA. En tanto, las empresas públicas registraron un déficit consolidado de 2,713.1 millones de córdobas, menor en 422.9 millones respecto a lo observado en 2016.

