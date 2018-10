JUEZA OTORGA LIBERTAD AL DOCTOR PÁRAMO

Lee más: PÁRAMO BUSCA SUSPENSIÓN DE PENA

Lee también: PÁRAMO ES DECLARADO CULPABLE

MADRE DE LIZANDRA REACCIONA A LIBERTAD DE PÁRAMO

El doctor David Páramo fue puesto en libertad mediante la suspensión de su pena, otorgada por la jueza Roxana Zapata, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia de Managua. Páramo fue condenado a cinco años de cárcel por el homicidio imprudente en perjuicio de Lizandra Jarquín; y por lesiones imprudentes en perjuicio de Allison Molina.La sentencia fue leída esta mañana a puerta cerrada en la sala privada número 33, en los Juzgados de Managua, donde los medios de comunicación no tienen acceso, y donde por lo general realizan juicios de casos controversiales. EL abogado del galeno, Mario Sandoval había solicitado la unificación de ambas penas que le fue concedido en junio de 2017, con eso pudo interponer a la justicia nicaragüense un incidente de suspensión de pena que le fue resuelto hoy, pues cumplía con los requisitos establecidos en la ley: ser un reo primario, no poseer antecedentes penales, tener una pena menor a 5 años de cárcel y según valoración de medicina legal no es un reo peligroso.Además, la judicial Zapata, le impuso al cirujano plástico rendir fianza personal, presentarse una vez al mes a la Oficina de Presentación del Procesado a firmar ficha de control por un período de prueba de 3 años y 6 meses. Asimismo, le advirtió que no puede ejercer la profesión durante el período de prueba y le prohibió el cambio de domicilio sin autorización judicial.La madre de Lizandra, Sandra González lamentó la decisión de la judicial que otorgó libertad al hombre que por una mala práctica le provocó la muerte a su hija, asimismo dijo que a ella no le avisaron que se realizaría la lectura de la apelación. “Tristemente así está la justicia en nuestro país, ni siquiera le informaron a los familiares, en este caso su madre que ha estado pendiente, a mí no me notificaron nada el juzgado. Así es tristemente, el que tiene más galillo traga más pinol porque a lo mejor los medios económicos que él pueda tener no los tengo yo… Ni que pase mil años en una cárcel me va a devolver a mi hija, ni me va a sanar el dolor que yo siento... Hicieron todo a espaldas de todo el mundo”, expresó la señora Sandra.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!