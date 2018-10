GOBIERNO HABLA MUCHO Y NO DICE NADA

7:56 a.m.

Lee también: DIPUTADOS INICIARÁN CONSULTAS A LEY QUE REGULA REDES SOCIALES

Aunque en un primer momento se planteó que se buscaba regular el ciber acoso y las noticias falsas que circulan en el internet, ahora el gobierno habla mucho de actualizar el Código de la Familia y la Niñez, y todo el marco jurídico que conlleve a la protección de la familia. Aunque se habla mucho en los extensos debates donde solo participan instituciones de gobierno se dice poco de lo que quiere regularse. La mañana de este viernes, los convocados al debate fueron la Policía Nacional, Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, todos estos funcionarios salieron por la puerta de atrás y no dieron ningún tipo de declaración a los medios. “Yo de veras estoy preocupada que no le quieran dar la información al pueblo, veraz, oportuno”, expresó la diputada del PLC, Adilia Salinas.Aunque la presidenta de la Comisión de la Mujer y Niñez de la Asamblea Nacional habla de actualizar el marco jurídico que permita proteger a las familias, poco o nada se dice de los que quiere regularse. “Qué podemos hacer, qué acciones, qué planes, y en su momento cuando ellos nos manden su planteamiento por escrito nosotros les brindaremos a ustedes con mucho cariño, con mucho respeto todos los aportes que ellos nos van a enviar”, dijo la presidenta de la Comisión de la Mujer y Niñez, Irma Dávila. Para la diputada Adilia Salinas, el gobierno se echó para atrás en sus intenciones de regular las redes sociales, “realmente ya cambió el panorama, ahora solo se está hablando del Código de la Familia y ya no se está tocando el tema de las redes sociales”, agregó Salinas. Diversos sectores de la sociedad y la población consultada rechazan cualquier tipo de regulación o control a las redes sociales.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!