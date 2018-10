CHOCORRONCITO NIEGA SUPUESTA PARTICIPACIÓN EN ASESINATO DE ABOGADO

El boxeador Carlos “Chocorroncito” Buitrago, negó este sábado los señalamientos de la familia del abogado Harold Contreras, quien fue asesinado el pasado 10 de marzo cuando visitaba a su suegra en el barrio Andrés Castro en Managua. El penalista Carlos Chavarría aseguró durante la audiencia preliminar realizada este viernes, que acusarán al boxeador y a la madre del mismo por la muerte del abogado. El abogado agregó que tanto “Chocorroncito” como la progenitora “habían amenazado a su representado (Contreras), y que ya le habían metido cuatro quejas en la Corte Suprema de Justicia”.Por su parte, Buitrago, alega que Rebeca Osorno (vioda del abogado) y su madre Lesbia Mojica, tienen un sobrino, quien originó un pleito el día de los hechos, a eso de las 9:00 de la noche, con un sujeto del barrio El Recreo y ese elemento no fue relatado por el Ministerio público cuando presentó la acusación contra el presunto autor del crimen. “(El sobrino) se comenzó a agarrar con él, le cayeron como 3 o 4 personas de ellos mismos al sujeto de El Recreo, entonces el muchacho como pudo logró escaparse, se fue, pero antes de irse, dijo: ya regreso no me voy a quedar así”, relató Buitrago. “Si ustedes miran el sujeto está bien lastimado, su cara y su cuerpo está herido y en la policía no lo han golpeado, entonces, lo que sucede es que el muchacho a los 15 o 20 minutos regresó en plan venganza, como a más de media cuadra de la casa donde fue el homicidio, hizo una detonación con un arma hechiza, él miró el molote de gente ahí y disparó”, agregó. Chocorroncito manifestó que supuestamente la víctima, tenía unos 5 minutos de haber llegado, y que él no sabía nada del pleito que se había originado unos 20 minutos antes, y por “desgracia”, le dispararon a él. “El abogado Carlos Chavarría dice: no tenían enemistad, no le disparó para robarle, entonces cuál es la causa, para mí la causa es que el balazo no iba dirigido para Harold Contreras, iba para las personas que lo agredieron, pero por desgracia le dio a él”, declaró.Por su parte, Rebeca Osorno, niega la versión de Chocorroncito: “cualquiera le creyera su sonrisita, pero tiene la boca más sucia que nunca había escuchado de un hombre, a mi mamá le dice bascosidades, pero créanmelo que son bascosidades, incluso mi mamá ya fue agredida hace 2 años atrás, me la mordieron, me la machetearon, a mi cuñada la fregaron, a mi sobrina de 14 años también, si no me ha pegado a mi porque Dios es grande”, dijo.Osorno, dice que los problemas con Chocorrón y su madre, a quien llamó "la ruca", se vienen dando desde hace tiempo. "Ahora yo temo por mi vida, pero yo tengo un audio y se los voy a dar donde dicen: ya tengo las fotos de la Rebeca, me falta la de la Lesbia que es mi mamá y hoy lo digo públicamente, si a mi me pasa algo, yo acuso a la ruca y al Chocorron”, dijo la viuda. Por su parte abogado Marlon Aburto dijo: “somos nosotros los que estamos valorando la necesidad de hacer una acusación formal y que esto quede esclarecido, porque hay dudas, la acusación te dice móvil, no te dice circunstancia, solo te dice que llegó y te disparó, pero ¿quién está detrás de esto?”. Harold Contreras recibió dos disparos, el día del asesinato, uno de las balas le dio en el glúteo derecho y la otra le perforó un riñón lo que complicó su salud, rindiéndose a la muerte por un paro cardíaco y otras complicaciones.