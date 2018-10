CANCELAN PELEA DE “CHOCORRONCITO” BUITRAGO

Lee más: ACUSARÁN A CHOCORRONCITO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO HAROLD CONTRERAS

Carlos “Chocorroncito” Buitrago ya no viajará a Miami a la pelea de esta semana, pues se quedará en Nicaragua para combatir señalamientos que supuestamente lo vinculan al asesinato del abogado Harold Contreras. El “Chocorroncito” explicó a 100% Noticias la suspensión del viaje, sus actividades deportivas previstas para esta semana. La familia de Contreras lo acusaría esta semana por el asesinato del abogado. “Estaba indeciso si peleaba o no peleaba porque ya eran como tres o cuatro ocasiones que había dejado las prácticas más que todo por estar enfocado de aclarar al pueblo de Nicaragua de que soy inocente en lo que me quieren involucrar la familia del fallecido abogado”, explicó el boxeador.“Dije que completamente cancelaba el combate del 23 de marzo donde yo era una de las principales figuras de la cartelera… Prefería dejarme de ganar el dinero que me iba a ganar en la pelea, pero quería limpiar mi imagen, mi reputación ante el pueblo nicaragüense”, agregó Chocorroncito. La última pelea del púgil fue el pasado 31 de diciembre en Japón, donde perdió por nocaut contra Hiroto Kyoguchi, monarca 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

