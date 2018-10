MUJER ENVENENADA SOBRE SU EXPAREJA: “NO LO PUEDO PERDONAR, QUE LO PERDONE DIOS”

Lee más: DOUGLAS VILLANUEVA LLORA Y SE DECLARA ARREPENTIDO POR ENVENENAR A SU EXPAREJA

La mujer de 31 años, que fue envenenada por su expareja Douglas Villanueva de 45, el pasado 16 de marzo, en Chinandega, expresó este miércoles que no puede perdonar al sujeto que casi la mata, al introducirle pastillas de Fosfuro de Aluminio (cura frijol) en sus partes íntimas. La fémina de iniciales Z.H.V.C., contó al medio El 19 Digital que quiere que a Villanueva “le caiga el peso de la Ley, que nunca pensó en sus hijos, nunca pensó en su madre, pero yo no lo puedo perdonar, que lo perdone Dios. Yo no lo puedo perdonar, él pensaba dejar a mis hijos huérfanos”. La joven este miércoles salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital España, de Chinandega, y agradeció a Dios y a los médicos que hicieron los esfuerzos necesarios para garantizar las atenciones necesarias para salvar su vida. “(Agradecida) con Dios y los médicos y todos los que se pusieron de acuerdo en ayudarme, porque si no yo hubiese sido otra víctima más de tantas mujeres que han matado”, expresó la víctima.“Yo le dije a Dios cuando venía entrando por esa puerta que si era de Él que me dijera; si no que me dejara, para vivir para mis hijos”, contó. Por su parte, la directora del Hospital España, doctora Freidell Ulloa, informó que la mujer “se encuentra recuperándose de una manera satisfactoria”. “La buena noticia es que la acabamos de sacar de cuidados intensivos, ya está en una salita en donde igual se le va a dar todos los cuidados necesarios para su pronta recuperación”, indicó la doctora. “Es una mujer luchadora, no lo puedo negar, de hecho para que ella saliera del estado en el que estaba, ella ha sido participe en gran manera de esta mejoría. Ha sido colaboradora en todo el sentido con los médicos, con todos los especialistas, es una mujer que tiene ganas de vivir”, agregó Ulloa. La fémina tendrá que permanecer en las próximas horas en una sala general del hospital donde continuarán acompañando su recuperación.

