SACAN AL LAGARTO “JUANCHO” DEL LAGO XOLOTLÁN

Luego de que un lagarto saliera de las aguas del Lago Xolotlán el pasado 14 de marzo, en el puerto Salvador Allende de Managua, las autoridades del Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente (MARENA), autorizaron este miércoles el traslado del reptil al Zoológico Nacional. “Juancho”, a como lo llamaron popularmente, fue visto en varias ocasiones fuera de las aguas del lugar, razón por la cual decidieron su traslado a un lugar seguro y buscando no perjudicarlo de ninguna manera.Para algunos ambientalistas, se pudo haber tomado otra medida para garantizar el hábitat del cocodrilo, que de alguna manera se convirtió en la sensación de quienes visitaban el Salvador Allende.Foto Cortesía El ambientalista Jaime Incer Barquero, estima que Juancho pudo haber sido llevado a otro extremo del lago. “Normalmente esos lagartos, aparecen en las zonas menos frecuentes del lago, en toda la Costa Norte, si la gente no se aventura hasta allá, que creo que no es la idea, no le veo gran problema, el problema es que (los lagartos) andan cerca del lugar donde todavía el lago tiene costa, porque en esa época (los lagartos) salen a nadar”, dijo el ambientalista. “Las playas que están al norte, en la zona de San Francisco Libre, al pie de Momotombo, si esas playas tienen (lagartos), es posible que ahí estén los pocos que creo que quedan”, señaló.El experto, destacó que, a la orilla del lago, la posibilidad de encontrarse con un lagarto, es más que remota, ya que ellos necesitan estar en zonas pantanosas. “Ellos necesitan arena porque ponen los huevos en la arena, ellos tienen que estar en cualquier cuerpo de agua dulce que tenga costas, por ejemplo, los esteros”. Los lagartos son reptiles terrestres que pertenecen a la orden los Saurios. Cuentan con cabezas ovaladas, una boca grande llena de dientes filosos, cuerpo prologando, cuatro patas cortas y delgadas y piel cubierta con laminillas a modo de escamas.

