MARTÍN VIZCARRA JURA COMO NUEVO PRESIDENTE DE PERÚ

8:20 a.m.

El ingeniero y empresario Martín Vizcarra juró hoy como nuevo presidente de Perú, en la culminación de la sucesión constitucional que se produjo en su país tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de una grave crisis política. Vizcarra, que hasta hoy fue primer vicepresidente y embajador peruano en Canadá, recibió la banda presidencial y juró al cargo, que deberá ejercer hasta el 28 de julio de 2021, ante el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta. El nuevo presidente peruano ingresó al hemiciclo del Congreso acompañado por la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, y fue recibido con aplausos de todas las bancadas parlamentarias, que han ofrecido apoyar la gobernabilidad del país.Vizcarra, quien este jueves cumplió 55 años de edad, recibió poco antes el "Gran Collar" de la Orden "El Sol del Perú" y la Orden "Al Mérito por Servicios Distinguidos" en el grado de "Gran Cruz Especial", según informó la Presidencia peruana. "Nuestro proyecto económico es conducir al Perú por la senda de la credibilidad y la estabilidad", remarcó en su primer mensaje ante el Congreso tras asumir el cargo, donde dijo que se "mantendrá lo que está bien, modificará lo que puede mejorarse y emprenderá lo que no se ha hecho hasta ahora". Vizcarra agregó que "la educación será pilar central" de su gestión y que considera que "el desarrollo del Perú no es otra cosa que la mejora de la calidad de vida de cada uno de los peruanos". "Por mi parte, juro ante Dios que me dedicaré plenamente a trabajar por todos los peruanos, en especial por los más necesitados, el Perú primero", concluyó.

